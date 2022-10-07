Суд приговорил совладельца ТЦ "Зимняя вишня" к восьми годам колонии

Центральный суд Кемерово приговорил совладельца сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает "Интерфакс".

Вишневскому также назначили штраф в размере 21 миллиона рублей. Обвинение требовало для него наказание в виде 10 лет колонии и штрафа в 490 миллионов рублей. Защита предпринимателя просила смягчить наказание из-за того, что он признал вину.

Ранее Вишневский признался в даче взятки в размере 7 миллионов рублей бывшему директору регионального управления Госстройнадзора Танзиле Комковой. По версии следствия, это позволило предпринимателю реконструировать здание "Зимней вишни", где ранее находилась кондитерская фабрика, без соответствующего разрешения и не устанавливать предусмотренные проектом автоматические системы пожаротушения на всех этажах.

В декабре 2021 года суд признал Танзилю Комкову виновной в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей также назначили штраф в 80 миллионов рублей и на 12 лет лишили права занимать должности в госорганах.

Вишневский с 2016 года жил в Европе. Он был задержан в Польше в 2019 году, а в марте 2020 года экстрадирован в Россию.