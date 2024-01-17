Экс-главе МВД Польши в тюрьме назначено принудительное кормление

Бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского в тюрьме будут подвергать принудительному кормлению. Об этом на Международном экономическом форуме в Давосе заявил президент Польши Анджей Дуда. Каминьский уже неделю держит голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о превышении полномочий.

Дуда подчеркнул, что считает Каминьского и арестованного вместе с ним его заместителя Мацея Вонсика политзаключёнными, а их преследование – незаконным. По его словам, Каминьский и Вонсик были честными госслужащими и "беспощадно боролись с коррупцией".

Дуда сообщил, что решение о принудительном кормлении Каминьского было вынесено польским судом в среду, поскольку его состояние угрожает его жизни и здоровью. Президент призвал генерального прокурора Польши Адама Боднара освободить Каминьского и Вонсика.

Каминьский объявил голодовку сразу после помещения в тюрьму 10 января. 9 января, после ареста, это сделал его бывший заместитель Мацей Вонсик. Оба они приговорены к двум годам лишения свободы за превышение должностных полномочий.