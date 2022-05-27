Подольский районный суд Киева объявил в международный розыск бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Об этом сообщает офис генерального прокурора.

Прокуратура утверждает, что 17 марта Тупицкий, не имея законных оснований для выезда из страны в условиях военного положения, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области и находится в Австрии. Как пишет "Украинская правда", прокуратура будет ходатайствовать о заочном аресте Тупицкого. После этого украинские власти направят запрос в Австрию о его экстрадиции.

По версии следствия, в октябре 2018 года Александр Тупицкий, занимая должность судьи Конституционного суда, подкупил свидетеля по уголовному делу о захвате ЗАО "Зуевский энергомеханический завод". Утверждается, что он действовал в сговоре с бывшим председателем Высшего хозяйственного суда, который тоже объявлен в розыск. Кроме того, в течение 2018–2019 годов Тупицкий неоднократно давал следователю Генпрокуратуры в этом производстве заведомо ложные показания.

Срок полномочий Тупицкого как судьи Конституционного суда истек 15 мая.