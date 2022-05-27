Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Экс-главу Конституционного суда Украины объявили в международный розыск

Александр Тупицкий

Подольский районный суд Киева объявил в международный розыск бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Об этом сообщает офис генерального прокурора.

Прокуратура утверждает, что 17 марта Тупицкий, не имея законных оснований для выезда из страны в условиях военного положения, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области и находится в Австрии. Как пишет "Украинская правда", прокуратура будет ходатайствовать о заочном аресте Тупицкого. После этого украинские власти направят запрос в Австрию о его экстрадиции.

По версии следствия, в октябре 2018 года Александр Тупицкий, занимая должность судьи Конституционного суда, подкупил свидетеля по уголовному делу о захвате ЗАО "Зуевский энергомеханический завод". Утверждается, что он действовал в сговоре с бывшим председателем Высшего хозяйственного суда, который тоже объявлен в розыск. Кроме того, в течение 2018–2019 годов Тупицкий неоднократно давал следователю Генпрокуратуры в этом производстве заведомо ложные показания.

Срок полномочий Тупицкого как судьи Конституционного суда истек 15 мая.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG