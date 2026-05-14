Экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака отправили под стражу

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему главе офиса президента страны Андрею Ермаку в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 140 млн гривен (около $3,1 млн). Об этом сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Ермак проходит по делу о легализации 460 млн гривен ($10,4 млн) при строительстве элитного коттеджного городка "Династия" под Киевом. Помимо него, в деле есть ещё шесть подозреваемых, включая бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева. Следствие ведёт независимое Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

В случае внесения залога Ермак должен будет носить электронный браслет, сдать заграничные и дипломатические паспорта и воздерживаться от общения с другими фигурантами дела. Ему запрещено покидать пределы Киева.

Сам Ермак сказал, что у него "нет таких денег", однако выразил надежду, что "достаточно есть знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом [собрать деньги]". Он подчеркнул, что "не готовился сидеть в СИЗО", его слова цитирует "Украинская правда". Защита намерена обжаловать решение ВАКС.

В чём обвиняют Ермака

По версии следствия, в 2020 году Чернышев решил построить коттеджный городок с собственным спа-комплексом в поселке Козин в Киевской области. В качестве будущих соседей и соинвесторов он привлек в том числе руководителя офиса президента и бизнесмена (скорее всего, речь идет об объявленном в розыск Тимуре Миндиче).

Строительство городка, как утверждает следствие, финансировалось из трёх источников: паевого фонда строительного кооператива средствами, полученными подставными учредителями от группы компаний, имеющих признаки фиктивности; наличных средств, полученных от подконтрольной бизнесмену структуры, занимавшейся отмыванием средств, полученных от коррупционных преступлений, в частности – коррупционных схем в "Энергоатоме"; наличных средств, предоставленных бизнесменом, происхождение которых не установлено.

Позиция защиты

Адвокат Ермака Игорь Фомин считает, что никаких оснований для того, чтобы предъявлять его подзащитному "какие-либо уголовные претензии просто нет, не существует и существовать не может". "Мне сложно об этом говорить, но я вижу определенную последовательность, когда вместо того, чтобы расследовать дело и предъявлять определенные обвинения, как предусмотрено законом, происходит целый выброс информационных материалов накануне действий, которые вообще не могут быть выброшены по закону", – сказал он в эфире "Суспильне", по всей видимости, имея в виду публикацию в СМИ так называемых "плёнок Миндича", на которых предположительно фигурирует Ермак.

Ермак, возглавлявший офис президента Украины с 2020 года, ушёл в отставку в ноябре 2025 года на фоне коррупционного скандала вокруг "Энергоатома", также связанного с именем Миндича. "Украинской правде" Ермак сказал, что даст комментарий по делу об отмывании средств после завершения следственных действий. Он заявил, что у него нет ни одного дома, "только одна квартира и один автомобиль".

Ермак считался одним из наиболее приближённых к президенту Владимиру Зеленскому лиц. Он в частности возглавлял украинские делегации на переговорах с Россией до начала полномасштабной войны, а ещё незадолго до отставки руководил переговорами с США. В НАБУ подчеркнули, что сам президент Украины в расследовании не фигурирует.