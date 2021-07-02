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Экс-главу службы безопасности ЮКОСа вывезли из колонии

Алексей Пичугин (архивное фото)

Осужденного на пожизненный срок бывшего главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина вывезли из колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области в неизвестном направлении. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники в ФСИН. Они не исключили, что Пичугина могли вывезти в Москву для дачи показаний против бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Собеседник ТАСС заявил, что Пичугина этапировали «для проведения следственных мероприятий». Каких и куда именно, он не уточнил. Адвокаты Пичугина отказались от комментариев.

В августе 2007 года Алексей Пичугин был приговорён к пожизненному заключению Московским городским судом, который признал его виновным в организации трёх убийств и четырёх покушений на убийство. Пичугин не признал вину.

Правозащитный центр "Мемориал" и другие правозащитные организации считают его политзаключенным и узником совести. Правозащитники указывают на отсутствие доказательств его причастности к инкриминируемым ему преступлениям. С 2016 года он трижды подавал прошение о помиловании, но его отклоняли. Европейский суд по правам человека признал суд над Пичугиным несправедливым и дважды указывал на необходимость пересмотра приговора Пичугину, но Россия это проигнорировала.

Пичугин находится в местах лишения свободы уже 18 лет.

Михаил Ходорковский считает, что Пичугин стал жертвой "дела ЮКОСа" – от него требовались показания против Ходорковского и других руководителей компании, однако Пичугин отказался их давать.

"Новая газета" отмечает, что в 2016 году Пичугина уже вывозили в Москву для дачи показаний против Ходорковского. Тогда Пичугин отказался давать показания, и после нескольких месяцев в СИЗО "Лефортово" его этапировали обратно в оренбургскую колонию.

С 2015 года Ходорковский находится в международном розыске в рамках возобновленного уголовного дела об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, по которому осудили Пичугина. Следственный комитет постоянно продлевает срок расследования данного дела, бывший глава ЮКОСа заочно арестован.

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