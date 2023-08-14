Экс-кандидату на пост главы Приморья дали 6 лет по статье о мошенничестве

Суд во Владивостоке приговорил бывшего кандидата на пост губернатора Приморского края Андрея Ищенко к шести годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей по статье о мошенничестве.

Согласно приговору, Ищенко, будучи гендиректором компании "Аврора-строй", похитил у дольщиков многоквартирного дома во Владивостоке 380 миллионов рублей. Дом так и не достроили, хотя на счетах компании были необходимые для этого средства, утверждало следствие.

По этому делу Ищенко арестовали в апреле 2022 года. В октябре он просил мобилизовать его и отправить на войну с Украиной. В июле 2023 года Ищенко признал вину. После оглашения приговора он сказал, что не знает, будет ли обжаловать решение судьи.

Сейчас в суде рассматривается ещё одно уголовное дело против Ищенко – по статье о причинении имущественного ущерба. По этому делу он также признал вину.

В 2018 году Ищенко участвовал в выборах губернатора Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур против врио главы региона Андрея Тарасенко. При подсчёте голосов лидировал Ищенко, однако в последний момент в лидеры вышел Тарасенко. После рассмотрения многочисленных жалоб результаты выборов отменили. В повторных выборах, состоявшихся в декабре 2018 года, ни Ищенко, ни Тарасенко не участвовали.