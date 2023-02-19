Укрощение строптивых. Егор Фёдоров – о посадках губернаторов

22 года тюрьмы строгого режима для экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - четвёртый приговор для губернаторов на Дальнем Востоке за последние пять лет. Грустная цепочка уголовных дел начинается с сахалинского главы Александра Хорошавина, которому в 2018-м дали штраф в полмиллиарда рублей и 13 лет строгого режима (сколько и просило обвинение) по делу о взятках в составе организованной преступной группировки. Свою вину глава не признал и требовал предъявить вещественные доказательства. В 2022 году Хорошавину добавили ещё 15 лет – тоже по взяткам – якобы за покровительство кандидатам-единороссам на выборах в областную думу, и здесь вину губернатор не признал.



На Хорошавине, кстати, начиналась серия дел отставок губернаторов: Никита Белых, Вячеслав Гайзер, Леонид Маркелов и другие. К новостям о задержании чиновников обязательно прилагались помпезные обыски с чемоданами, набитыми деньги, или, как в деле сахалинского главы, с "авторучкой за 36 миллионов рублей", которой потом не нашлось – мол, смотрите, как воруют, бесстыжие, что тут доказывать, ату их! Ставка на стереотип: раз чиновник, значит, точно в чём-то замарался, нет дыма без огня.

Делом Фургала история с преследованием губернаторов на востоке не закончится

Примерно так же хотят представить и дело Фургала, только без взяток, а с заказными убийствами предпринимателей в 2000-е годы. За два с половиной года так и не появилось убедительных доказательств, кроме показаний свидетелей; сам обвиняемый вину не признал. Снова ставка на стереотип: а что тут доказывать, что вы, не знали, как на Дальнем Востоке раньше бизнес делался, ещё и на продаже черного лома? Ну, теперь уже и не узнаем – присяжные вынесли вердикт (с нарушением Уголовно-процессуального кодекса). Для Фургала следствие припасло ещё два дела, о создании ОПГ и мошенничестве, поэтому история пока не закончилась.



В 2021 году суд дал пять лет условно хабаровскому экс-губернатору и бывшему полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктору Ишаеву за растрату 7,5 миллиона рублей "Роснефти", где он в последние годы занимал должность вице-президента. Считается, что Ишаев покровительствовал Фургалу на победных губернаторских выборах 2019 года, и его дело – тсимволическое наказание от центра. Видимо, без Ишаева население Хабаровска не догадалось бы голосовать не за единоросса Вячеслава Шпорта.

Вся эта вереница уголовных дел дальневосточных губернаторов случилась при полпреде Путина и вице-премьере Юрии Трутневе, который с 2013 года занимается этим традиционно протестным округом. "Ни одного полпреда с Трутневым не сравнить, такого влияния близко ни у кого не было. ЮПТ может приказать, его никто не ослушается, никто на него не пожалуется", – говорил в доверительном интервью бывший чиновник администрации президента. Фургал не лез в прямой конфликт с центром, но и не собирался быть приторно-покладистым, как нынешний глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. "Рейтинг губернатора растёт, а президента падает", – упрекал Фургала Трутнев, а тот обещал "бороться с этой ситуацией". Чем это закончится, мы теперь знаем.

Вообще, всем, кто хоть как-то оппонировал центру на востоке России в последние годы живется несладко. Приморский коммунист Андрей Ищенко, который в 2018 году побеждал единороссов на губернаторских выборах, с прошлого года сидит в СИЗО по делу о мошенничестве. В 2022 году девять лет колонии дали сыну экс-главы Иркутской области от КПРФ Сергея Левченко за мошенничество. Отец, теперь уже депутат Госдумы, назвал приговор "характеризующим сегодняшнюю эпоху", потому что "любого добропорядочного гражданина можно оболгать и отправить в тюрьму".

Очевидно, делом Фургала история с преследованием губернаторов на востоке не закончится. Из ряда единороссов выбивается глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов. Далеко не самый популярный губернатор сейчас, но в 2018 году 31-летний политик вселял надежду, что на выборах ещё можно победить без согласования сверху. Новые выборы главы Хакасии пройдут в этом году, на место Коновалова давно готовят госдумовского единоросса Сергея Сокола. Он ещё осенью поспешил уехать на войну в Украину как "доброволец", и, видимо, тем самым предопределил итог "голосования". Что будет дальше с Валентином Коноваловым – вопрос хороший и одновременно тревожный. Уж больно предсказуемая у центра тенденция расправы с противниками, которые когда-то посмели у него выиграть.

Егор Фёдоров - журналист Радио Свобода

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