Бывший кандидат в губернаторы Приморья попросил мобилизовать его из СИЗО

Бывший кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко обратился из-под ареста к военному комиссару края с просьбой мобилизовать его для участия в войне в Украине. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Викторию Виноградову.

По ее словам, Ищенко отправил заявление почтой из СИЗО-1 Владивостока, ответа он пока не получил. Военный комиссар края отказался отвечать на вопросы газеты.

Ищенко имеет воинское звание лейтенанта, его военно-учетная специальность – "командир минно-торпедной боевой части, боевое применение противолодочного и торпедного вооружения надводных кораблей".

Как пишет "Коммерсантъ", на прошлой неделе прокурор Приморья утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ищенко. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве многоквартирного дома во Владивостоке. Ищенко вину не признает, он находится в СИЗО с апреля текущего года.