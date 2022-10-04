Бывший кандидат в губернаторы Приморья попросил мобилизовать его из СИЗО

Бывший кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко обратился из-под ареста к военному комиссару края с просьбой мобилизовать его для участия в войне в Украине. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Викторию Виноградову.
По ее словам, Ищенко отправил заявление почтой из СИЗО-1 Владивостока, ответа он пока не получил. Военный комиссар края отказался отвечать на вопросы газеты.
Ищенко имеет воинское звание лейтенанта, его военно-учетная специальность – "командир минно-торпедной боевой части, боевое применение противолодочного и торпедного вооружения надводных кораблей".
Как пишет "Коммерсантъ", на прошлой неделе прокурор Приморья утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ищенко. Его обвиняют в мошенничестве при строительстве многоквартирного дома во Владивостоке. Ищенко вину не признает, он находится в СИЗО с апреля текущего года.
- В августе основатель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова заявила, что подозреваемых в уголовных преступлениях отправляют из российских СИЗО воевать в Украину. Многочисленные свидетельства из регионов указывают на вербовку уже осуждённых, в том числе по тяжким статьям, в так называемую ЧВК Вагнера. Кроме того, сообщалось о появлении находящихся под следствием чиновников в администрациях оккупированных Россией регионов Украины.
- C 2021 года уголовные дела были возбуждены против нескольких известных представителей КПРФ. Выдвигавшийся от неё на выборы видеоблогер Николай Платошкин был осуждён на пять лет условно за склонение к массовым беспорядкам и распространение недостоверных новостей. Лидер московского отделения и депутат Госдумы Валерий Рашкин был приговорён к трём годам колонии условно за незаконную охоту и лишён мандата. Секретарь городского отделения КПРФ Артём Самсонов отправлен в колонию на 13 лет по обвинению в растлении подростка.
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