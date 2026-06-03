Савеловский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева, который обвинялся в превышении полномочий и получении взяток от журналистов издания Baza. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Помимо пятилетнего срока, мужчине назначен штраф 670 тысяч рублей.

"Медиазона" пишет, что ранее на допросе Аблаев рассказывал, что в начале 2020 года с ним связалась девушка по имени Анастасия (речь идет про Анастасию Чумакову, которая позже основала издание Astra). Она представилась журналисткой и предложила платить ему за сводки о криминальных событиях в Краснодаре.

По словам экс-полицейского, каждый раз за информацию он получал 5–10 тысяч рублей. Он сотрудничал с изданием "примерно по май 2024 года". По данным следствия, за четыре года Аблаев получил от сотрудников Baza 67 тысяч рублей, хотя сам он на допросах называл сумму в 300–350 тысяч.

В деле еще четверо обвиняемых: главный редактор Baza Глеб Трифонов и продюсер издания Татьяна Лукьянова, которые находятся под домашним арестом, а также бывший оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов и экс-оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев. Дела двух экс-полицейских переданы в суд.