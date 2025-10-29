Основательницу Astra внесли в список "экстремистов и террористов"

Росфинмониторинг внес основательницу и главного редактора издания Astra Анастасию Чумакову в список "экстремистов и террористов".

Ранее стало известно, что против журналистки возбудили уголовное дело по статье о распространении "фейков" об армии. Что именно стало поводом для дела – неизвестно. 24 октября полицейские провели обыск в квартире мамы Чумаковой в Ульяновске. Женщину допросили в качестве свидетеля, у нее также изъяли технику. Как отмечала Astra, Чумакова не живет в этой квартире более 10 лет, она также не прописана в ней.

В марте журналистку оштрафовали на 35 тысяч рублей за недонесение на себя как руководителя СМИ, признанного "иноагентом".