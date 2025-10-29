Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Основательницу Astra внесли в список "экстремистов и террористов"

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Росфинмониторинг внес основательницу и главного редактора издания Astra Анастасию Чумакову в список "экстремистов и террористов".

Ранее стало известно, что против журналистки возбудили уголовное дело по статье о распространении "фейков" об армии. Что именно стало поводом для дела – неизвестно. 24 октября полицейские провели обыск в квартире мамы Чумаковой в Ульяновске. Женщину допросили в качестве свидетеля, у нее также изъяли технику. Как отмечала Astra, Чумакова не живет в этой квартире более 10 лет, она также не прописана в ней.

В марте журналистку оштрафовали на 35 тысяч рублей за недонесение на себя как руководителя СМИ, признанного "иноагентом".

  • Росфинмониторинг ведет реестр лиц, против которых в России возбуждены дела по статьям об экстремизме и терроризме. Ведомство блокирует таким людям банковские счета и карты. В реестр попадают по ходатайству следствия или решению суда, часто только из него становится известно о возбуждении против человека уголовного дела.
Бои за Купянск
Embed
Бои за Купянск

No media source currently available

0:00 0:25:30 0:00

Бои за Купянск

Генштаб РФ заявил о котле для ВСУ


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG