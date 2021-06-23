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Экс-полицейских в Уфе вновь признали виновными в изнасиловании коллеги

Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор троим бывшим полицейским по делу об изнасиловании их коллеги. Об этом пишет "Интерфакс".

После повторного рассмотрения дела Павел Яромчук пять с половиной лет колонии, Салават Галиев и Эдуард Матвеев - по семь лет колонии каждый.

По версии следствия, полицейские выпивали в одном из кабинетов и пригласили к себе девушку под предлогом работы. Источник "РИА Новости" утверждал, что девушка пришла к полицейским с подругой, которая проходила по делу свидетелем.

Обвиняемые виновными себя не признали. В июне прошлого года судебная коллегия Верховного суда Башкирии полностью оправдала Галиева и Матвеева.

Дознавательницу, заявившую об изнасиловании, также уволили органов внутренних дел "за распитие спиртных напитков в отделе МВД".

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