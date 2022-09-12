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Бывший премьер-министр Чехии Бабиш предстал перед судом

Андрей Бабиш

В Праге начался суд над бывшим премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Его обвиняют в мошенничестве с субсидиями Европейского Союза на сумму в 2 млн евро. По версии обвинения, Бабиш незаконно использовал субсидии для строительства собственного конференц-центра с отелем в окрестностях Праги. Сам он отрицает обвинения и считает дело против себя политически мотивированным.

Обвинение утверждает, что Бабиш скрывал тот факт, что является фактическим владельцем конференц-центра и отеля, чтобы использовать субсидии ЕС, предназначенные только для малого бизнеса. В случае, если суд сочтёт его виновным, Бабишу может грозить тюремный срок, хотя сейчас прокуратура требует для него условного срока и штрафа. Решение суда будет вынесено не ранее середины октября.

Следствие по делу началось, когда Бабиш ещё был премьер-министром, и продолжалось несколько лет.

68-летний Бабиш - миллиардер, и глава крупнейшей оппозиционной партии ANO. В 2014-2017 годах он был министром финансов Чехии, а с 2017 по 2021 году занимал пост главы правительства. В прошлом году его партия, хотя и заняла по итогам выборов первое место по числу депутатов в парламенте, не смогла составить коалицию и оказалась в оппозиции. Предполагается, что он может выдвинуть свою кандидату на президентские выборы в январе 2023 года.

Бабиш повторил в суде, что не считает себя виновным. По мнению, дело против него заведено, чтобы сделать невозможным его участие в выборах. Согласно опросам, он претендует на победу или как минимум на выход во второй тур.

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