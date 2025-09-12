Экс-президент Бразилии Болсонару приговорён к 27 годам тюрьмы

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару приговорён к 27 годам заключения по делу о попытке государственного переворота.

В четверг Верховный суд Бразилии получил необходимое большинство голосов для признания Болсонару виновным. Судья Кармен Лусия стала третьей из пяти судей, признавших бывшего президента виновным в заговоре с целью вернуть себе власть после поражения на выборах в 2022 году. Тогда Болсонару проиграл левому политику Луису Инасиу Луле да Силве.

После инаугурации да Силвы сторонники Болсонару предприняли штурм парламента, Верховного суда и резиденции главы государства. В итоге было решено начать расследование о попытке переворота.

Болсонару были предъявлены обвинения по пяти пунктам, один из которых - руководство преступной организацией с целью свержения действующего главы государства.Бывший президент все обвинения отвергает.

Жаиру Болсонару 70 лет, вынесенный ему приговор фактически равнозначен пожизненному заключению.



