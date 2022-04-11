Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова перешла в Die Welt

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая в прямом эфире программы "Время" антивоенную акцию, принята на работу в немецкое издание Die Welt. Сообщается, что она будет писать колонки для газеты и принимать участие в подготовке новостей о России и Украине.
Die Welt уже опубликовала первую колонку журналистки, где та рассказала, что за свою антивоенную позицию подвергается травле в соцсетях. Кроме того, по словам Овсянниковой, ей прокололи колёса на автомобиле и заблокировали карту в фитнес-клубе.
При этом не сообщается, покинула ли Марина Овсянникова территорию России. Ранее она заявляла, что уезжать не собирается - несмотря на то, что ей "очень страшно".
На фоне этого в понедельник спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что нужно лишать российского гражданства людей, которые не поддерживают проведение так называемой "специальной военной операции" в Украине и "ведут себя подло, предательски".
"Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актёры после исполненной роли получают печеньки Госдепа", - написал Володин в своём телеграм-канале, приведя в качестве примера Марину Овсяникову. По мнению Володина, бывшая редактор Первого канала "теперь будет работать на одну из стран НАТО", "оправдывать поставки оружия украинским неонацистам" и "направление наёмников, которые будут воевать против наших солдат и офицеров".
- 14 марта прямой эфир программы "Время" на Первом канале российского телевидения был прерван антивоенной акцией, вызвавшей резонанс во всём мире. В то время как ведущая программы "Время" Екатерина Андреева, сидя в студии, рассказывала о планах правительства по смягчению последствий от западных санкций, в студию вбежала редактор программы Марина Овсянникова и встала за спиной у Андреевой с плакатом: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Кроме того, Овсянникова выложила в сеть видеообращение, в котором призвала россиян протестовать против российской военной агрессии в Украине. Позже она была задержана, а затем оштрафована судом на 30 тысяч рублей за призыв к незаконным акциям протеста. Следственный комитет проводит проверку на предмет возбуждения против Овсянниковой уголовного дела по новой статье о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ", наказание по которой предусматривает от 3 до 15 лет лишения свободы.
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