Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова перешла в Die Welt

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, устроившая в прямом эфире программы "Время" антивоенную акцию, принята на работу в немецкое издание Die Welt. Сообщается, что она будет писать колонки для газеты и принимать участие в подготовке новостей о России и Украине.



Die Welt уже опубликовала первую колонку журналистки, где та рассказала, что за свою антивоенную позицию подвергается травле в соцсетях. Кроме того, по словам Овсянниковой, ей прокололи колёса на автомобиле и заблокировали карту в фитнес-клубе.

При этом не сообщается, покинула ли Марина Овсянникова территорию России. Ранее она заявляла, что уезжать не собирается - несмотря на то, что ей "очень страшно".

На фоне этого в понедельник спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что нужно лишать российского гражданства людей, которые не поддерживают проведение так называемой "специальной военной операции" в Украине и "ведут себя подло, предательски".

"Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актёры после исполненной роли получают печеньки Госдепа", - написал Володин в своём телеграм-канале, приведя в качестве примера Марину Овсяникову. По мнению Володина, бывшая редактор Первого канала "теперь будет работать на одну из стран НАТО", "оправдывать поставки оружия украинским неонацистам" и "направление наёмников, которые будут воевать против наших солдат и офицеров".