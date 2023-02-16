Экс-руководители ИК‑9 получили по 7 лет колонии за избиение заключенного

Суд в Петрозаводске назначил по семь лет колонии общего режима бывшему начальнику ИК-9 Ивану Савельеву и его заместителю Ивану Ковалеву по делу об избиении заключенного. Об этомсообщил "Медиазоне" адвокат потерпевшего Роман Масалев.

Савельева и Ковалева признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Гособвинение запрашивало для бывших руководителей карельской колонии по восемь с половиной лет лишения свободы.

Дело против Савельева и Ковалева возбудили в 2019 году после публикации видео, на котором, по версии следствия, они в 2014 году бьют заключенного в санитарной части ШИЗО.

В апреле 2020 года суд арестовал Савельева, а Ковалёв был помещён под домашний арест. Однако уже осенью того же года им заменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Издание "Медиазона" и телеканал "Настоящее время" опубликовали текст о пытках в колонии №9 Петрозаводска. После этого начальник колонии Иван Савельев подал в суд на журналистов. В отношении корреспондента Аллы Константиновой и осужденного Рубена Погосяна, который рассказал журналистке о пытках, Савельев пытался возбудить уголовное дело о клевете, но СК отказался это делать.

Савельев был отстранен от должности после того, как в интернете появилась видеозапись, на которой избивают заключенного. Начальника колонии и его заместителя Ивана Ковалева узнали на видео журналисты и бывшие заключенные, опрошенные "Медиазоной".