Свердловский районный суд Иркутска признал виновными по статье о превышении полномочий троих бывших сотрудников ИК-6, где избили и изнасиловали заключённого. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила представитель пострадавшего Наталья Юсупова.

Начальника колонии Алексея Агапова, замначальника оперативного отдела Александра Медникова и оперативника Антона Ерохина приговорили к 5 годам колонии.

В пытках над заключённым обвиняются ещё шестеро человек, также содержавшихся в той колонии. Они, по словам пострадавшего, в январе 2021 года жестоко его избили по заказу сотрудников колонии, в том числе томиком Корана, а затем изнасиловали шваброй. Им приговоры ещё не вынесены.