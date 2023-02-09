Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Троим сотрудникам иркутской ИК-6 присудили по 5 лет колонии за насилие над заключённым

Свердловский районный суд Иркутска признал виновными по статье о превышении полномочий троих бывших сотрудников ИК-6, где избили и изнасиловали заключённого. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила представитель пострадавшего Наталья Юсупова.

Начальника колонии Алексея Агапова, замначальника оперативного отдела Александра Медникова и оперативника Антона Ерохина приговорили к 5 годам колонии.

В пытках над заключённым обвиняются ещё шестеро человек, также содержавшихся в той колонии. Они, по словам пострадавшего, в январе 2021 года жестоко его избили по заказу сотрудников колонии, в том числе томиком Корана, а затем изнасиловали шваброй. Им приговоры ещё не вынесены.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG