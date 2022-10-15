За дискредитацию армии россиян оштрафовали уже на 85,7 млн рублей

Более двух с половиной тысяч россиян были оштрафованы по статье о дискредитации армии за первые три месяца её существования в Кодексе об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 85,7 млн рублей, – следует из статистики на сайте судебного департамента при Верховном суде РФ.

Аналогичных приговоров по уголовной статье вынесено не было. Наказание по ней наступает в том случае, когда гражданин в течение года уже был осужден за дискредитацию армии в административном порядке.

Приговор за фейки об армии также был вынесен лишь однажды - в отношении муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы. По данным следствия, политик во время заседания совета депутатов "неправильно" назвал российскую военную операцию и без ссылки на официальные источники озвучил число погибших. Горинов свою вину отрицает.

Наиболее массово за первую половину 2022 года применялась уголовная статья о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя. По ней было вынесен 161 приговор. Это почти на четверть больше, чем годом ранее.

Увеличилось и количество приговоров за оправдание терроризма — 126 против 89, также на 500 человек выросло количество привлеченных к административной ответственности за демонстрацию запрещенной символики.

Кроме того, в первом полугодии российские суды рассмотрели 16 151 дело об участии или организации незаконных митингов: 14 180 человек были оштрафованы на общую сумму 171 млн рублей, 1465 — отправлены под арест, а 361 — на обязательные работы. В первом полугодии прошлого года таких дел было почти на четверть больше.