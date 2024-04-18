Экс-сотрудники "Матросской тишины" осуждены за избиения

Суд в Москве назначил четверым бывшим сотрудникам СИЗО "Матросская тишина" до трёх с половиной лет колонии общего режима за избиение заключённых. Об этом сообщают "Медиазона" и "Московский комсомолец".

Всех подсудимых признали виновными в превышении полномочий с применением силы.



Наибольший срок – три года и шесть месяцев колонии – получил сотрудник оперативного отдела СИЗО Андрей Доржиев. Остальным подсудимым – инспектору отдела режима и надзора "Матросской тишины" Александру Сидорову, а также двум бывшим оперативникам Денису Петровичу и Роману Сарангову – назначили по три года и два месяца колонии каждому.

Уголовное дело в отношении сотрудников "Матросской тишины" было возбуждено в августе 2023 года по материалам проверок ФСИН. В ведомстве признали, что Доржиев, Сидоров, Петрович и Сарангов "существенно нарушали" права заключенных в СИЗО, от их действий пострадали пять человек. Издание "Московский комсомолец" писало, что подсудимые "из чувства личной неприязни" периодически избивали заключенных, которые не выполняли их требования раздеться или ровно заправить кровать.

"Били? Да. Не то чтобы из злобы, просто считали, что это нормально. И другие считают, которые продолжают работать", – прокомментировала приговор журналистка, член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва.



В 2019 году бывший начальник оперативного отдела СИЗО Михаил Захаров был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве миллионной взятки у арестанта. По версии следствия, Захаров создал преступную группу, в которую вошли трое его подчиненных и бывший сотрудник СИЗО. Жертвами злоумышленников стали несколько арестованных предпринимателей, у которых охранники вымогали миллионные суммы, угрожая невыносимыми условиями содержания.