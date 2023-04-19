Экс-сотрудников СБУ в Крыму будут судить за кибератаки против Украины

В Украине передано в суд дело в отношении двух бывших сотрудников службы безопасности Украины. Утверждается, что они, находясь в аннексированном Крыму, перешли на сторону России и работали на российскую ФСБ. Их обвиняют в проведении кибератак, направленных на украинские объекты критической инфраструктуры.

Киев утверждает, что обвиняемые состояли в хакерской группировке Armageddon, где с января 2020 по март 2021 года взламывали компьютерные системы экономических, правоохранительных и оборонных учреждений Украины.

Как добавляют в СБУ, агентов удалось установить в 2021 году. Их подозревают в государственной измене и несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров. Статьи предусматривают до 15 лет тюрьмы.

В ноябре 2021 года Офис генерального прокурора сообщил о подозрении восьми бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины в государственной измене из-за кибератак, связанных с хакерской группировкой Armageddon.