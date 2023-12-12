Экс-владельцу Антипинского НПЗ Мазурову дали 10 лет колонии

Симоновский суд Москвы приговорил экс-владельца Антипинского нефтеперерабатыващего завода (НПЗ) Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима.

Мазурова признали виновным по пяти эпизодам мошенничества, хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью. Суд также постановил, что по делу о мошенническом присвоении средств Дмитрий Мазуров должен выплатить Сбербанку 21 миллиард рублей, отмечает "КоммерсантЪ".

Адвокат Мазурова Тимур Хутов сообщил РБК, что защита не согласна с приговором и в ближайшее время будет его обжаловать. Адвокат отметил, что позиция следствия была абсурдной и опиралась на необоснованные доводы. Также он подчеркнул, что свидетели обвинения на процессе не подтвердили позицию стороны обвинения.

Мазуров - основатель компании "Новый поток" и крупнейшего в России независимого НПЗ в Тюменской области. Среди его партнеров были знакомые президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Он был задержан в 2019 году. Ему предъявили обвинение в присвоении 29 миллионов долларов из средств Сбербанка и растрате 473 миллионов рублей, принадлежавших Антипинскому НПЗ. Уголовное дело было возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа.

Оглашённый во вторник приговор в пресс-службе Сбербанка назвали объективным и законным.

"Сбербанк" утверждал, что бизнесмен взял крупный кредит на строительство НПЗ и в итоге не вернул долг. Мазуров признал, что из-за экономической ситуации, связанной с падением цен на нефть в 2014 году, ему пришлось привлечь дополнительные средства, однако обвинения в мошенничестве и растрате он отрицал, называя дело "отъёмом бизнеса".

Следствие также утверждало, что в 2015 году Мазуров организовал нападение на модель-эскортницу из Хабаровска Юлию Мильштейн - в попытке от неё "избавиться". Исполнителем нападения на Мильштейн обвинение считает Александра Курилова, которого суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Сам Курилов причастность к нападению отрицал. Мазуров вину тоже отрицает.

Гособвинение запрашивало Мазурову 16,5 лет колонии строгого режима, Курилову - 13,5 года.