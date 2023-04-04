Экс-замминистра и бывший ректор Шанинки признали вину в хищениях

Бывшая заместитель министра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (известной как Шанинка) Сергей Зуев признали вину в хищениях средств из бюджета. С обвинениями по делу о мошенничестве согласились и двое других подсудимых, сообщает РИА "Новости".

Обвинительное заключение оглашали на трёх заседаниях Никулинского районного суда в Москве.

Марина Ракова и Сергей Зуев обвиняются в хищении более 40 миллионов рублей, их задержали в октябре 2021 года. По версии следствия, Ракова во время работы в должности замминистра добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла. На эти деньги фонд заказал работы у субподрядчика – Шанинки. Следствие утверждает, что работы были оплачены, но не были выполнены.

Ракова почти год находилась в СИЗО. Зуев также какое-то время провёл в СИЗО, впоследствии его перевели под домашний арест. В ноябре прошлого года Мосгорсуд смягчил им меру пресечения. Ракову освободили из СИЗО, а Зуева – из-под домашнего ареста.

В ходе следствия все обвиняемые признали вину. Большая часть ущерба по делу возмещена. Ранее адвокат Зуева Руслан Кожура сообщил Business FM, что только его подзащитный возместил 37 с половиной миллионов рублей.