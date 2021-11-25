Директор Шанинки признала вину и дала показания на ректора Зуева

Исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Кристина Крючкова заключила сделку со следствием. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники, близкий к следствию. Как утверждается, Крючкова дала показания против всех пятерых обвиняемых по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, включая ректора Шанинки Сергея Зуева.

"Интерфакс" пишет, Крючкова также рассказала о схеме, которая, как утверждается, использовалась для обналичивания похищенных денег. После дачи показаний её перевели из СИЗО под домашний арест.

Адвокат ректора Зуева Руслан Кожура не подтвердил и не опроверг "Медузе" (включена в реестр СМИ-иноагентов) эти сведения, но, по его словам, очных ставок у Зуева и Крючковой не было.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

В конце сентября было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств Минпросвещения на сумму в 50 миллионов рублей. Подозревают в участии в преступной схеме шесть человек: бывшую замминистра просвещения Марину Ракову, ее гражданского мужа Артура Стеценко, сотрудников "Сбера" Евгения Зака и Максима Инкина, ректора Шанинки Сергея Зуева и исполнительного директора Кристину Крючкову. Ранее никто из них не признавал свою вину.