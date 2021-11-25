Директор Шанинки признала вину и дала показания на ректора Зуева

Исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Кристина Крючкова заключила сделку со следствием. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники, близкий к следствию. Как утверждается, Крючкова дала показания против всех пятерых обвиняемых по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, включая ректора Шанинки Сергея Зуева.
"Интерфакс" пишет, Крючкова также рассказала о схеме, которая, как утверждается, использовалась для обналичивания похищенных денег. После дачи показаний её перевели из СИЗО под домашний арест.
Адвокат ректора Зуева Руслан Кожура не подтвердил и не опроверг "Медузе" (включена в реестр СМИ-иноагентов) эти сведения, но, по его словам, очных ставок у Зуева и Крючковой не было.
В конце сентября было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств Минпросвещения на сумму в 50 миллионов рублей. Подозревают в участии в преступной схеме шесть человек: бывшую замминистра просвещения Марину Ракову, ее гражданского мужа Артура Стеценко, сотрудников "Сбера" Евгения Зака и Максима Инкина, ректора Шанинки Сергея Зуева и исполнительного директора Кристину Крючкову. Ранее никто из них не признавал свою вину.
- По версии следствия, в 2018 году Ракова, Зак и Зуев заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения. Их фиктивно трудоустроили на должности научных сотрудников Института общественных наук. В сообщении пресс-центра МВД утверждается, что эти люди не выполняли никакую работу, но получали зарплату. Таким образом, был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.
- Также следователи считают, что уже в 2019 году Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который принадлежит Минпросвещения. На эти деньги фонд якобы заказал работы у субподрядчика – Шанинки, которые, по версии следствия, были оплачены, но не были выполнены.
- В университете настаивают, что работы выполнены.
- Издание The Bell выяснило, что уголовное дело было возбуждено после конфликта между Раковой и издательством "Просвещение", поставляющим учебники и технику в российские школы на многомиллионные госконтракты. Источники издания утверждают, что "еще до ухода из министерства Ракова нажила себе влиятельных врагов".
- Арест Зуева вызвал большой общественный резонанс - его коллеги и другие учёные утверждали, что знают ректора как профессионала и порядочного человека. Первоначально Зуев был отправлен под домашний арест, однако впоследствии, несмотря на перенесённую операцию на сердце, его отправили в СИЗО.
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