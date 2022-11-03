Марине Раковой и Сергею Зуеву смягчили меру пресечения

Мосгорсуд смягчил меру пресечения обвиняемым по делу о мошенничестве, по которому проходят, среди прочих, бывший замминистра просвещения России Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (известной как Шанинка) Сергей Зуев. С ходатайством о смягчении в суд обратилось следствие.

Ракову, бывшего заместителя генерального директора Фонда новых форм развития образования Евгения Зака и ещё трёх обвиняемых отпустили из СИЗО, а Зуева - из-под домашнего ареста. Всем им назначена мера пречения в виде запрета определённых действий. Запрещено, в частности, пользователься интернетом, ограничено время для пребывания на улице.

Ракова находилась в СИЗО с конца прошлого года, вину она признала. Зуев также какое-то время провёл в СИЗО, впоследствии его перевели под домашний арест.

Марине Раковой и экс-заместителю генерального директора Фонда новых форм развития образования Евгению Заку в прошлом году было предъявлено обвинение в мошенничестве и хищении более 20 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году Ракова, Зак и Сергей Зуев как директор Института общественных наук РАНХиГС заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения. Также, как считают следователи, в 2019 году Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств принадлежащему Минпросвещения Фонду новых форм развития образования, который на эти деньги заказал работы у субподрядчика – Шанинки. Следствие утверждает, что работы были оплачены, но не были выполнены. В Шанинке настаивают, что вуз выполнил свои обязательства в рамках контракта.

Изданию The Bell удалось выяснить, что этому уголовному делу предшествовал конфликт вокруг многомиллиардных госконтрактов с издательством "Просвещение", в котором участвовала Марина Ракова. Как утверждают источники издания, "еще до ухода из министерства Ракова нажила себе влиятельных врагов".

По "делу Раковой" также проходил ректор РАНХиГС - главного вуза, готовящего кадры для российской государственной службы, - Владимир Мау. 14 октября дело против него было прекращено. В начале ноября появились сообщения о том, что Мау покинул Россию и улетел в Израиль, однако в в РАНХиГС сообщают, что ректор отправился в обычный отпуск.