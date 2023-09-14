Эксперт по выборам обнаружил в Москве аномальную явку – почти везде

Электоральный эксперт, бывший сопредседатель движения "Голос" Роман Удот обнаружил аномальный прирост явки на выборах мэра Москвы. На них победил действующий глава столицы Сергей Собянин.

Удот проанализировал отчёты участковых избирательных комиссий (УИК) о явке, которые публикуются к определённому времени. Визуализировав данные, он обнаружил, что явка росла равномерно от отчёта к отчёту почти по всей Москве.

По предположению Удота, о "живой явке" избиркомы отчитались только в первый раз в первый день голосования – на 15:00 8 сентября. Согласно данным, показатели явки там действительно разнообразные: от нуля до 31,9%, в зависимости от УИК.

Все дальнейшие отчёты – "слепки" с первой волны живых людей, отметил Удот. Он назвал это явление "маской". Удот считает, что "московские власти ДЭГом или ручками накладывали ровные "слои гипса" практически одинаковых величин".

Согласно данным, к вечеру первого дня голосования явка почти на всех участках выросла примерно на 6%, к утру следующего дня – примерно на 9% – и так до завершения голосования, в котором приняли участие, по официальным данным, 42,5% московских избирателей.

При этом почти 82% проголосовавших москвичей воспользовались системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которую эксперты неоднократно критиковали за непрозрачность и возможность фальсификаций.

Кроме того, на московских избирательных участках были установлены электронные терминалы. С их помощью москвичи могли проголосовать на любом участке, а не только по месту регистрации – без всяких дополнительных заявок, сообщал Мосгоризбирком.