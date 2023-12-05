Эксперты и СМИ подозревают, что референдум в Венесуэле провалился

Электоральные эксперты и СМИ подозревают о провале референдума в Венесуэле, более 95% участников которого, по официальным данным, согласились с присоединением богатого нефтью региона Гайаны – Эссекибо. Об этом пишет в частности The Guardian. Речь идёт о низкой явке и вероятных фальсификациях.

В ночь подсчёта голосов глава избирательной комиссии Элвис Аморозо заявил о "подавляющей победе ответа "да" с явкой, превышающей 10,5 миллионов голосов". На референдум было вынесено пять вопросов – специалисты предполагают, что Аморозо говорил о сумме голосов, и реальная явка составила 2,1 миллиона избирателей. Это чуть больше 10%, а значит, референдум не состоялся.

Этой версии есть несколько подтверждений. Венесуэльские и мировые медиа сообщали о "пустых участках" в день голосования. The Guardian пишет, что избирком опубликовал, а затем удалил таблицу с распределением голосов по вопросам – как раз по два миллиона на каждый. О явке около 10% говорят и в Гайане, опираясь на данные разведки, – их тоже цитирует The Guardian.

Кроме того, избирком до сих пор не опубликовал результаты голосования. В социальных сетях комиссии нет и сообщений об итогах референдума. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал результаты победой, похвалив "очень важный уровень участия". "Это полный успех для нашей страны, для нашей демократии", – сказал Мадуро.

Референдум, который власти Венесуэлы называли консультативным, проводился вопреки решению Международного суда ООН, предписывавшему Венесуэле воздержаться от любых действий по изменению ситуации в территориальном споре с Гайаной. Ситуация обострилась в 2015 году, когда в Эссекибо были открыты месторождения нефти и газа.

Эссекибо занимает почти три четверти Гайаны и примерно равен площади Туниса. Венесуэла претендует на регион с 1811 года – с тех пор как она стала независимой от Испании, а Эссекибо достался Британии, колонией которой была Гайана.