RUSI рассказал, какое оружие необходимо Украине для победы

Военные эксперты перечислили, какое вооружение необходимо Украине для победы, и указали на ошибки западных стран в его поставках. Доклад "Украина на войне: от выживания к победе" подготовил британский Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI), его пересказывает проект Re: Russia.

По мнению авторов доклада, сейчас поставки западного оружия в Украину носят фрагментарный и хаотичный характер и зачастую становятся "логистическим кошмаром" для вооружённых сил Украины. Например, 155-милимметровые гаубицы даже внутри НАТО используют разные заряды и взрыватели и имеют разные требования к техническому обслуживанию. В результате, для каждой разновидности гаубиц требуется отдельное обучение украинских военных.

Эксперты RUSI рекомендуют странам рационализировать и скоординировать поставки вооружения: поставлять один или два вида гаубиц, но увеличить при этом производство необходимых для них снарядов.

Помимо гаубиц, считают авторы доклада, Украине необходимы реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые позволят уничтожить запасы боеприпасов и разрушить цепочки снабжения российской артиллерии – военная логистика России очень зависима от железной дороги.

Кроме того, Украине нужны переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), противотанковое управляемое вооружение, способное атаковать сверху, и оборудование для отслеживания и перехвата запускаемых по украинской территории ракет дальнего действия.

Также, по мнению экспертов, Украина нуждается в надёжных средствах тактической связи и защищённых мобильных платформах. Наконец, западные страны должны помочь в масштабном обучении украинской армии и планировании наступательных операций.

Авторы доклада считают, если страны не смогут мобилизовать и рационализировать свою военную помощь, Украина будет втянута в затяжную войну, причём фактор времени окажется на руку России. В долгосрочной перспективе этот сценарий потребует больших затрат, нежели массированные и скоординированные поставки, способные нейтрализовать преимущество России в количестве оружия сейчас.