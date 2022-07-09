Посол РФ: Россия не собирается выводить войска с юга Украины

Россия намерена "освободить весь Донбасс" и не планирует выводить свои войска с юга Украины. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью агентству Reuters.
"Мы собираемся освободить весь Донбасс", – сказал Келин, отвечая на вопрос, чем может закончиться конфликт. Посол добавил, что ему "трудно прогнозировать вывод наших войск с юга Украины, потому что мы уже научены опытом, как после ухода начинаются провокации, всех расстреливают и всё такое".
По словам Келина, рано или поздно Киев должен решить: заключить мирное соглашение с Россией или "продолжать сползать" к полному краху.
Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина не отдаст свои территории ради мира с Россией. Зеленский призвал западные страны продолжать оказывать военную поддержку Украине. "Быстрая помощь в большем объёме спасёт жизни украинцев и поможет нам вернуть территории, оккупированные Россией", – сказал Зеленский. Также Зеленский отметил, что "всё могло быть проще, если бы Украину приняли в НАТО".
"Если поток оружия поставит под угрозу наше стратегическое положение, нашу оборону – нам придётся принять серьёзные меры", – сказал российский посол Келин, говоря о возможной эскалации конфликта.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. С начала войны российские войска захватили почти всю Луганскую область, часть юга Украины и продвигаются по Донецкой области. В настоящее время около 20% территории Украины оккупировано Россией.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали военную помощь Украине на миллиарды долларов, как техникой, так и финансами. Всего США выделили Украине более 42 миллиардов долларов, Великобритания – более 6 миллиардов, Германия – более трёх. Помощь остальных стран меньше.
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