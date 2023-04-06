Экспортное исполнение. Сергей Елединов – об Африке и Украине

В середине марта в Москве прошла 2-я Международная парламентская конференция "Россия – Африка в многополярном мире". Собрание ознаменовалось выступлениями первых лиц России, каждое из которых было наполнено своими смыслами, но лейтмотив прозвучал отчетливо: Россия самовыдвигается в лидеры стран "третьего мира". Вот главные черты московской идеологической программы: многополярность против империализма, суверенитет против неоколониализма, равноправное партнерство против патернализма, защита традиционных ценностей против ценностей "западного мира". Эта же программа запреплена в обновлённой Внешнеполитической концепции России.

Стремление России к сближению с Африкой на антиимпериалистической и антизападной платформе прослеживается достаточно давно. Примечательно здесь то, что российский призыв, судя по всему, услышан, зерно упало на очень плодородную почву. Россия выражает схожие с африканскими странами позиции, и это позволяет провести мобилизацию не только по деколонизационной тематике, но и относительно всей "повестки развития". Однако по наиболее политизированным темам, по самым спорным вопросам страны Африки стремятся избежать не только обнародования своей позиции, но и прямого вовлечения в дискуссию.

И европейскую общественность не слишком-то интересуют войны в Мали или в Сомали

Это относится и к конфликту в Украине. Обсуждение украинской повестки вообще вызывает наименьший интерес государств Африки, особенно тех, что южнее Сахары. Все постепенно устают от этой темы, несмотря серьезные усилия Запада в освещении конфликта как неоколониальной агрессии по отношению к суверенному государству с попранием принципа нерушимости государственных границ и территориальной целостности. Чем объяснить эту позицию африканцев? Прежде всего – исторически свойственной им прагматичностью. Основным международным игроком в Африке уже давно стал Китай, его взгляд на мир в большей степени разделяют многие африканские правительства. Недавний визит председателя Си в Москву, даже несмотря на выдачу международного ордера на арест Владимира Путина, подталкивает африканские страны в сторону России. Китай в определённой степени поддерживает антиколониальный и антиимпериалистический российский дискурс; в Пекине не считают Москву своим соперником в борьбе за влияние на континенте.

Африканцы не жалуются на историческую память. Время проведения московской конференции совпало с годовщиной начала военной операции НАТО против Югославии в 1999 году и круглой датой (20 лет) с момента начала вторжения США и их союзников в Ирак. Так что казалось уместным говорить о безнаказанных прецедентах прямой интервенции, нарушения суверенитета и территориальной целостности странами Запада. Как полагают многие наблюдатели, доверие к западному миру понизила гуманитарная интервенция международной коалиции в Ливию в 2011 году, санкционированная Советом Безопасности ООН. Фактический крах ливийской государственности повлек за собой эскалацию вооруженного конфликта, распространившегося на страны Сахеля. Неудачи преследовали западную коалицию и в борьбе с экстремистскими группировками в Мали и Буркина-Фасо. Неспособность Запада урегулировать конфликты проявилась и в вопросах установления безопасности и стабильности в регионе. Поэтому пророссийская позиция некоторых африканских стран – своего рода "протестное голосование" на безальтернативной основе, неудачи Запада создают для Москвы благоприятные условия.

Россия активно оживляет сейчас воспоминания о советской помощи африканским странам в антиколониальной борьбе, не упоминая, конечно, о той роли, которую сам СССР играл в XX веке в подавлении любого политического свободомыслия. И в ту пору существовали двойные стандарты и "две политики": вторжения в Венгрию, Чехсоловакию, Афганистан сопровождались "борьбой за мир во всём мире", антиколониальной риторикой и помощью развивающимся странам. Не случайно сейчас конфликт в Украине многими африканскими странами воспринимается не только как противостояние России коллективному Западу, но и как часть внутренней политики Кремля. Политики пусть агрессивной и несправедливой, но в которую лучше не вмешиваться. Ведь, как справдливо полагают в Африке, и европейскую общественность не слишком-то интересуют войны в Мали и в Сомали.

Сергей Елединов – блогер, специалист по управлению, живёт в Сенегале



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