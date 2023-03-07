Разведка боем. Сергей Елединов – об Украине и России в Африке

Первые лица и высокопоставленные представители значительных на мировой арене государств всё чаще навещают Африку. В начале года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил ЮАР, Анголу, Эсватини, Эритрею, Мали, Мавританию и Судан. Глава европейской демократии Жозеп Боррель сделал визиты в ЮАР и Ботсвану. В конце февраля Намибию и Кению посетила первая дама США Джилл Байден, в начале марта президент Франции отправился в Габон, Анголу и обе республики Конго. В ходе этого турне, кстати, Эммануэль Макрон заявил, что эпоха "франсафрик", системы постколониальных отношений Парижа со своими бывшими зависимыми территориями, осталась в прошлом.

Четыре месяца назад специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх объявил, что африканское турне планирует и глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба – с посещением Нигерии, Эфиопии, Танзании и Кении. Это будет вторая африканская поездка главного украинского дипломата. Во всех смыслах первый визит министра иностранных дел Украины в Африку планировался в октябре минувшего года как 10-дневное турне с посещением Сенегала, Кот-д’Ивуара и Ганы, но был прерван из-за российских бомбардировок украинских городов.

Используя военную терминологию, украинская пресса назвала эту поездку "упреждающим ударом" и "контрнаступлением", но вышла скорее "разведка боем". Визит рассматривался как важный элемент стратегии Украины, разработанной для укрепления связей Киева с государствами Глобального Юга. Не случаен был и выбор стран посещения: развитые логистические хабы, морские ворота западного побережья Атлантики, одновременно эти страны имеют серьёзный политический вес в регионе. Ключевой аспект миссии – разъяснение конфликта в Украине и консолидация политической поддержки африканских стран на фоне российской агрессии и попыток аннексии украинской территории. Это даже больше, чем классическая дипломатия – это прежде всего борьба за умы и сердца. Одна из основных тем, в том числе в рамках экономического пула вопросов, – укрепление роли Украины как гаранта продовольственной безопасности континента, в том числе в рамках сохранения "зерновой сделки". Ну и, конечно, Африка как рынок для украинских товаров и услуг. Миссия крайне важная для самого министра, которого, кстати, критиковали за провалы украинской дипломатии на африканском направлении.

Позиция африканских стран относительно конфликта в Украине не складывалась благосклонно для Киева. Причины здесь не только в традиционной российской антиимпериалистической и антиколониальной риторике, манипулировании понятиями многовекторности современного мира и эксплуатация роли СССР в крушении колониальной системы, хотя это и немаловажные моменты. У России достаточно сильные позиции на континенте. Не в пользу Украины и расклад сил дипломатии: пять диппредставительств в Северной Африке и пять в Субсахарской зоне против более 40 посольств и консульств у России. Но основная сложность ситуации – нейтральная политика африканских стран, желание остаться над "чужим" для континента конфликтом, осторожность по отношению к политике двойных стандартов поддерживающего Украину Запада, особенности постколониального ресентимента. Украинские заявления о проектах зерновых хабов мало отличались от российских, схожи и возможные наборы экономических предложений Киева и Москвы. Визави украинского дипломата – африканские политические тяжеловесы, мастера союзов и коалиций, мало склонные к сантиментам и к невзвешенным действиям.

Наступило время противодействия российской и украинской концепций. Сам по себе факт военной агрессии, многочисленные жертвы среди мирного населения – всё это звучит шокирующе для европейцев, но, увы, куда более привычно для африканцев. А вот нарушение суверенитета, принципа нерушимости государственных границ и территориальной целостности – это очень чувствительно и для африканского политического менталитета, это неприемлемо, это вне какой бы то ни было зоны толерантности. Прозрачность механизмов международной помощи Украине, способ военных действий, которые Украина ведёт самостоятельно, весомо аргументируют международную субъектность этой страны, и эти факторы – серьёзное оружие в украинском арсенале информационной войны.

Военные неудачи поставили под сомнение возможности Москвы в отношении "экспорта безопасности"

Серьёзный российский аргумент преемственности СССР в "новой" антиколониальной политике Москвы также поставлен под сомнение. Украина была частью СССР, довольно развитой как с точки зрения экономики, так и в области культуры и образования. На Украину в советский период были ориентированы некоторые крупные африканские проекты (например, горнорудный комбинат в Гвинее, ставший впоследствии "Русалом"). Множество африканцев учились в украинских вузах, и эта традиция не прервалась до настоящего времени. Поэтому вывод украинской составляющей из общего контура советского наследия в значительной степени размывает российскую позицию. В противовес антиколониальной и антиимпериалистической риторике России Украина показывает Глобальному Югу: у нас есть общее прошлое, а наше настоящее напрямую связано с проявлениями империализма и колониализма. Более того, параллельно с этим проводится линия, близкая африканским странам: на международной арене нет и не должно быть "закреплённых" за отдельными странами зон влияния.

Во многих африканских странах сформировалась украинская диаспора, достаточно интегрированная в местные общества: она не менее малочисленна, чем русская. Вкупе с симпатизирующими Украине выходцами из других стран бывшего СССР это ещё один активный инструмент в борьбе за влияние на континенте.

Военные неудачи не только разрушили миф об эффективности "второй армии мира", но и поставили под сомнение возможности Москвы в отношении "экспорта безопасности" как принципиального направления российской политики в Африке. И здесь Украина готова предложить свои услуги, включая полный комплекс военно-технического сотрудничества. Репутационные потери России и действующие против неё международные санкции ставят под вопрос возможность сохранения наработанных Москвой экономических связей и механизмов. Украина утверждает, что готова полноценно эту брешь закрыть. Так что второе африканское турне Кулебы, если оно состоится, вполне способно превратить "разведку боем" в наступление или даже прорыв.

Сергей Елединов – блогер, специалист по управлению, знаток Африки



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