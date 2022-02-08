В порче картины в "Ельцин-центре" подозревают охранника

Подозреваемым по делу о вандализме на выставке в "Ельцин-центре" в Екатеринбурге, где была повреждена картина ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры", является охранник музея. Об этом рассказал исполнительный директор "Ельцин-центра" Александр Дроздов.

Имя подозреваемого не называется. Известно лишь, что ему около 60 лет. Инцидент произошел в первый день его работы в галерее центра, которую ему было поручено охранять.

По словам Дроздова, сотрудник частного охранного предприятия пририсовал глаза двум из трёх абстрактным фигурам на картине сувенирной ручкой "Ельцин-центра", которая лежала у него в кармане. После этого он сразу же ушел из музея и несколько дней не выходил на связь с руководством "Ельцин-центра", поскольку, по словам директора центра, очень переживал из-за произошедшего.

Сам охранник, которого подозревают в порче картины, пока не комментировал произошедшее.

Инцидент произошел в начале декабря. Реставрационный совет Третьяковской галереи, в коллекции которой находится полотно, оценил ущерб от повреждения в 250 тысяч рублей. Однако в полиции отказались возбуждать уголовное дело из-за порчи картины, посчитав ущерб не значительным. Министерство культуры России обратилось в Генпрокуратуру. В феврале стало известно о возбуждении дела по статье о вандализме.