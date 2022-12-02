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Элтон Джон объявил об окончании концертной карьеры

Британский певец Элтон Джон объявил, что заканчивает концертную карьеру. Со своими британскими поклонниками он попрощается на фестивале в Гластонберри 25 июня 2023 года. Конец этого года и первую половину следующего он посвятит своему последнему концертному турне по странам мира, его европейские концерты будут подолжаться до июля.

Певец, которому сейчас 75 лет, собирался уйти на покой уже давно: о начале прощального концертного тура он заявил ещё в 2018 году. Тур должен был закончиться в 2021 году, но был прерван из-за пандемии. Также из-за пандемии в 2020 и 2021 году не состоялся и фестиваль в Гластонберри - главный фестиваль поп-музыки в Великобритании. Билеты на фестиваль 2022 года поступили в продажу в начале ноября и были распроданы за час.

Элтон Джон - одна из главных ныне живущих звёзд британской поп-музыки. Его концертная карьера насчитывает 52 года. Его песня Candle in the Wind ("Свеча на ветру") стала самым продаваемым синглом в истории Великобритании и США: её записи купили более 33 млн слушателей по всему миру. Музыкант пять раз становился лауреатом главной американской музыкальной премии "Грэмми", два "Оскара" за музыку для кино, два "Золотых глобуса". В 1995 году за выдающиеся достижения в области культуры Элтон Джон был удостоен звания командора Ордена Британской империи - высшей государственной награды страны, а в 1998 году посвящён королевой Великобритании Елизаветой II в рыцари.

Элтон Джон получил широкое признание и за свою благотворительную работу. Он - один из самых известных в мире активистов борьбы с ВИЧ-инфекций. В 1995 году он основал собственный фонд борьбы со СПИДом - один из крунейших в мире. Музыкант - борец за права ЛГБТ+.

Он стал одним из первых британцев, заключивших гражданское партнёрство в 2004 году, когда такие партнёрства были узаконены в Великобритании. Когда Великобритания узаконила однополые браки, в 2005 году, Элтон Джон и его многолетний партнёр Дэвид Ферниш поженились. Пара воспитывает двух детей, рождённых суррогатной матерью. В 2009 году супруги пытались усыновить ВИЧ-положительного ребёнка из украинского детского дома, но получили отказ, поскольку Украина не признала их брак.

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