Британский певец Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии из-за его комментария про жизнь ЛГБТ-сообщества в России. Обращение он опубликовал в своём инстаграме.

"Я в корне не согласен с вашим мнением о том, что политика по поддержке мультикультурализма и сексуального разнообразия в обществе устарела. Я вижу двуличие в ваших словах о том, что вы хотите, чтобы члены ЛГБТ-сообщества "были счастливы" и что "у нас нет проблем с этим". Недавно российские прокатчики решили цензурировать мой фильм "Рокетмен", удалив из него все упоминания о том, что я обрёл настоящее счастье в 25-летних отношениях с [своим супругом] Дэвидом и что мы воспитываем двух прекрасных сыновей. Мне кажется, это лицемерие. Я горжусь, что живу в той части мира, где наши правительства эволюционировали, чтобы признать за человеком универсальное право любить того, кого он хочет", – написал музыкант.

Таким образом музыкант отреагировал на интервью Владимира Путина газете Financial Times. Рассказывая про устаревшие на его взгляд либеральные ценности, он отметил, что "мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации". "Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными".

Утром в субботу Путин на пресс-конференции в Осаке прокомментировал обращение Элтона Джона. Он заявил, что считает, что музыкант заблуждается, – цитирует его "Интерфакс". Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, на самом деле он же ездит к нам, причем, мы с удовольствием его все слушаем. По его словам, Россию критикуют за законодательство о запрете пропаганды однополых отношений среди несовершеннолетних.

"Шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс (гендеры)… я даже не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем! […] Надо уважать, но нельзя навязывать", – сказал президент.