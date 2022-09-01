Энергодар, куда едет миссия МАГАТЭ, подвергся обстрелу

Украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщает, что с раннего утра российские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел города.

"Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - написал Орлов в своем телеграм-канале. Об обстрелах Энергодара также сообщают в соцсетях местные жители.

Украинский "Энергоатом" обвинил Россию в минометном обстреле станции, в результате которого сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок на Запорожской атомной электростанции, которая находится в Энергодаре.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе. Сегодня её должна посетить делегация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.

Украинские власти утверждают, что Россия обстреливает маршрут, по которому миссия МАГАТЭ должна попасть из Запорожья в оккупированный российскими войсками Энергодар.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что комиссии известно об усилении военной активности в этом районе, но они настаивают на своём плане посетить АЭС и встретиться с её персоналом и выехали в Энергодар.

Назначенные Россией власти Энергодара в Запорожской области утверждают, что утром 1 сентября город подвергся массированному артиллерийскому удару со стороны Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным оккупационных властей, в Энергодаре зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в жилые многоэтажные дома и в два детских сада, где начались пожары. Сообщается о трёх погибших местных жителях.

Оккупационная администрация Энергодара также сообщает, что утром в трёх километрах от ЗАЭС высадилась группа украинского десанта, после чего по ней ударила российская авиация. В Минобороны России утверждают, что около 60 украинских десантников попытались захватить электростанцию.