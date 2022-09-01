Энергодар, куда едет миссия МАГАТЭ, подвергся обстрелу

Украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщает, что с раннего утра российские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел города.
"Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - написал Орлов в своем телеграм-канале. Об обстрелах Энергодара также сообщают в соцсетях местные жители.
Украинский "Энергоатом" обвинил Россию в минометном обстреле станции, в результате которого сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок на Запорожской атомной электростанции, которая находится в Энергодаре.
Запорожская АЭС - крупнейшая атомная станция в Европе. Сегодня её должна посетить делегация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.
Украинские власти утверждают, что Россия обстреливает маршрут, по которому миссия МАГАТЭ должна попасть из Запорожья в оккупированный российскими войсками Энергодар.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что комиссии известно об усилении военной активности в этом районе, но они настаивают на своём плане посетить АЭС и встретиться с её персоналом и выехали в Энергодар.
Назначенные Россией власти Энергодара в Запорожской области утверждают, что утром 1 сентября город подвергся массированному артиллерийскому удару со стороны Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".
По данным оккупационных властей, в Энергодаре зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в жилые многоэтажные дома и в два детских сада, где начались пожары. Сообщается о трёх погибших местных жителях.
Оккупационная администрация Энергодара также сообщает, что утром в трёх километрах от ЗАЭС высадилась группа украинского десанта, после чего по ней ударила российская авиация. В Минобороны России утверждают, что около 60 украинских десантников попытались захватить электростанцию.
- Российские войска захватили Запорожскую АЭС вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. В начале августа в МАГАТЭ говорили, что на Запорожской АЭС массово нарушают протоколы безопасности.
- ООН призвала Россию и Украину создать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, призыв поддержали несколько стран, включая США и государства Евросоюза. Москва утверждает, что российские военные размещены на АЭС только для её охраны в условиях войны.
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