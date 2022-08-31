"Принуждение Киева к переговорам". Что стоит за ситуацией вокруг ЗАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прибывшая в Киев, 31 августа отправилась из украинской столицы на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию и установить там постоянное представительство.

Назначенный Москвой так называемый глава Запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий сообщил российским СМИ, что работа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на один день. В тоже время генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге в Киеве заявил, что миссия, главная цель которой "стабилизировать ситуацию на атомной станции, насколько это возможно", хотела бы провести на ЗАЭС несколько дней – c 31 августа до 3 сентября, – в том числе пообщаться с ее персоналом.

30 августа на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость полной демилитаризации атомной станции и ее перехода под контроль украинского государства. "Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ нашла возможность благодаря нашим спецслужбам, коридорам безопасности попасть на ЗАЭС и сделать максимум, чтобы избежать угроз мирового масштаба", – отметил Зеленский.

Запорожская АЭС – атомная электростанция с шестью действующими реакторами, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины, в городе Энергодар. Это самая крупная электростанция в Европе и третья в мире. В последние недели российская артиллерия регулярно обстреливает украинские войска с территории, примыкающей к ЗАЭС. С середины августа ситуация на электростанции приблизилась к критической. Не менее 500 российских военных захватили ЗАЭС в начале марта, разместив на ее территории танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. В июле россияне установили военную технику непосредственно в турбинном зале одного из энергоблоков станции. Как утверждает украинская разведка, у нее есть достоверная информация о том, что российские военные заминировали энергоблоки ЗАЭС. В свою очередь, российская сторона обвиняет Украину в обстрелах электростанции и прилегающих к ней районов.

Мы хотим, чтобы миссия МАГАТЭ нашла возможность попасть на ЗАЭС и сделать максимум, чтобы избежать угроз мирового масштаба

Власти Украины неоднократно призывали международное сообщество к новым санкциям против атомной отрасли РФ из-за ситуации вокруг ЗАЭС. Любой серьезный инцидент на станции, говорят эксперты, может привести к радиационному загрязнению не только Украины, но и России, Турции, Грузии, стран Евросоюза. В Киеве надеются, что МАГАТЭ призовет Москву вывести своих военных и технику с Запорожской АЭС.

Перед экспертами в ходе посещения Запорожской атомной станции, по сути, поставлены три задачи: физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов. Выполнимы ли эти задачи в данной ситуации? Слово – украинскому эксперту по атомной энергетике Людвигу Литвинскому:

– По моему мнению, возможность каких-либо позитивных новостей по результатам работы миссии МАГАТЭ – под большим вопросом. У МАГАТЭ отсутствуют инструменты влияния на возникшую ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

– А имеет ли значение состав миссии МАГАТЭ? Известно, что в нее входят 14 экспертов. Среди них представители Польши и Литвы – активные сторонники Украины, а также представители Сербии и Китая, к которым Украина относится с подозрением из-за дружеских отношений этих стран с Москвой. Остальные члены миссии – из Франции, Италии, Албании, Иордании, Мексики и Северной Македонии.

– Думаю, что гражданство экспертов МАГАТЭ не играет какой-либо определяющей роли. Действительно, в состав миссии входят как противники, так и сторонники России. И часть экспертов могут занять антиукраинскую позицию. Убежден, что позитивным результатом работы миссии может быть только один – полный вывод российских военных с Запорожской АЭС и территории вокруг атомной станции. Все остальное никоим образом безопасность на станции не улучшит. Персонал АЭС продолжает находиться под сильнейшим психологическим давлением [со стороны российских военных], и это, на мой взгляд, один из самых значимых факторов. Еще один фактор – не прекращающиеся обстрелы ЗАЭС. Недавно снаряды попали прямо в крышу спецкорпуса станции, где хранится ядерное топливо, постоянно выстрелы звучат в Энергодаре – городе-спутнике АЭС. Существуют риски повреждения и инфраструктуры, и хранилищ, и контейнеров с отработанным топливом. Пока эти риски остаются, ни одна миссия какой-либо международной организации не сможет стабилизировать ситуацию на АЭС.

Существуют риски повреждения и инфраструктуры, и хранилищ, и контейнеров с отработанным топливом

– До войны звучали утверждения, что реакторы всех действующих четырех украинских АЭС надёжно защищены и могут выдержать падение небольшого самолета. А прямое попадание артиллерийского снаряда либо крылатой ракеты в реактор приведет к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС?

– Конструкция реакторов ВВЭР-1000 (PWR) на атомной станции не рассчитана даже на тяжелый самолет. Реактор этого типа, действительно, может выдержать падение легкого самолета. Что-то более серьезное, а тем более крылатая ракета, разрушит термооболочку и, с большой вероятностью, околореакторное оборудование и корпус реактора. Это приведет к мгновенной глобальной аварии по чернобыльскому сценарию.

– Ваши коллеги отмечают, что гипотетическая авария на ЗАЭС может быть сопоставима с последствиями, скорее, катастрофы в Фукусиме, чем в Чернобыле. В чем разница?

– Разница принципиальная, поскольку на Запорожской станции по внутренним причинам события, подобные аварии на Чернобыльской АЭС, невозможны. Но речь не идет о попадании ракеты. В этом случае, действительно, будет авария, подобная произошедшей в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Однако если говорить о проблемах, которые могут возникнуть по внутренней причине, а это – потеря контроля над реактором, разогрев активной зоны вплоть до ее расплавления из-за прекращения подачи воды для охлаждения. В случае возникновения такой ситуации, которая будет длиться от нескольких часов для работающих реакторов и остановленных в горячем режиме и до нескольких суток для реакторов, выведенных в холодное состояние, – тогда начнется сценарий аварии, произошедшей в 2011 году на японской АЭС Фукусима-1.

– В Кремле заявили, что Россия не намерена демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС, вне зависимости от выводов мисси МАГАТЭ. То есть Владимир Путин продолжит ядерный шантаж Украины и Запада?

– Не берусь предсказывать, что будет делать Путин. А что касается помощи миссии МАГАТЭ, повторюсь, я достаточно пессимистично смотрю на перспективы воздействия этой миссии на ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

– Некоторые эксперты считают, что Россия заинтересована сохранить ЗАЭС целой и невредимой. По вашему мнению, какие реальные цели преследует Москва, контролируя украинскую атомную станцию?

– Россия сейчас подошла к порогу, переступив который, она может создать очень опасную ситуацию на ЗАЭС. Кремлю под любым предлогом нужны переговоры о перемирии, чтобы воспользоваться паузой и ударить по Украине с новой силой. Поэтому и возрастает давление со стороны России. Все ее последние действия направлены на принуждение Киева к переговорам. Причем принуждают не столько Украину, сколько ее партнеров – уговорить или даже оказать давление на украинские власти с целью диалога с Москвой. Градус такого давления, очевидно, будет возрастать. И Запорожская АЭС – лишь один из элементов шантажа Кремля.

Россия подошла к порогу, переступив который, она может создать очень опасную ситуацию на ЗАЭС

– Примерно четверть всей производимой в Украине электроэнергии приходится на Запорожскую АЭС. Нынешний отопительный сезон из-за дефицита энергоресурсов может стать самым сложным в истории Украины. Будут ли проблемы в стране с обеспечением электроэнергией зимой, если Россия будет по-прежнему контролировать ЗАЭС и отключит ее от украинской энергосистемы?

– Такое развитие событий возможно. Отключение ЗАЭС создаст проблему Украине, но я бы не сказал, что технически она не решаема. К настоящему времени накоплено достаточно угля, и тепловые электростанции смогут частично компенсировать в таком случае потерю электроэнергии. Тем более, что Запорожская АЭС, она хоть и самая мощная в Украине, но не единственная – еще действуют три АЭС. В целом в Украине пятнадцать действующих реакторов, из которых шесть – на ЗАЭС. Надеюсь, что серьёзной кризисной ситуации в украинской энергетике не возникнет, – считает украинский эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский.