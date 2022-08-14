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42 государства призвали Россию вывести войска с Запорожской АЭС

Вид на Заорожскую АЭС в августе, снимок экрана с видео российского министерства обороны

42 страны мира призвали Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции. Обращение опубликовано на официальном сайте Евросоюза 14 августа. Россия заняла крупнейшую в Европе электростанцию в начале марта, на ней продолжает работать украинский персонал. В последние недели на территорию станции несколько раз падали снаряды после артиллерийских обстрелов, Киев и Москва обвиняют в этом друг друга.

Обращение выпущено от имени 42 стран: в том числе, всех стран Евросоюза, Австралии, Великобритании Грузии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Молдовы, Новой Зеландии, Норвегии, Северной Македонии, США, Черногории, Южной Кореи и Японии. В тексте Россию призывают вывести вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской атомной электростанции, её ближайших окрестностей и всей Украины.

"Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии ", — говорится в тексте. В обращении отмечается, что присутствие российских военных мешает Украине соблюдать обязанности по сохранению ядерной безопасности, а МАГАТЭ — исполнять свои полномочия атомного регулятора на объекте.

  • Москва заявляет, что российские военные размещены на станции только для её охраны в условиях войны. Москва призывает инспекторов МАГАТЭ посетить санкцию, заявляя, что визиту мешает украинская сторона. Киев говорит, что Россия должна вывести войска со станции, чтобы визит состоялся по украинским законам.
  • ООН призвала Россию и Украину организовать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, его поддержали несколько стран, включая США. Москва это предложение не поддерживает.

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