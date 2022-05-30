Эрдоган предложил Путину провести переговоры России, Украины и ООН

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, провели телефонные переговоры.

Эрдоган сообщил, что Турция готова организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и ООН, а также принять участие в возможной наблюдательной миссии в Украине, если Москва и Киев достигнут соответствующего соглашения.

Кремль сообщает, что президенты также обсудили вывоз зерна из украинских портов. В частности – безопасность судоходства в Чёрном и Азовском морях и устранение минной угрозы в их акваториях.

Москва вновь заявила, что готова экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукцию, если Запад снимет санкции, введённые из-за войны в Украине; а также содействовать транзиту украинских грузов в координации с Турцией.

Кроме того, президенты обсудили безопасность территорий на севере Сирии, откуда, по словам Эрдогана, продолжаются атаки на Турцию.