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Эрдоган предложил Путину провести переговоры России, Украины и ООН

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Сочи, сенятбрь 2018 года

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, провели телефонные переговоры.

Эрдоган сообщил, что Турция готова организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и ООН, а также принять участие в возможной наблюдательной миссии в Украине, если Москва и Киев достигнут соответствующего соглашения.

Кремль сообщает, что президенты также обсудили вывоз зерна из украинских портов. В частности – безопасность судоходства в Чёрном и Азовском морях и устранение минной угрозы в их акваториях.
Москва вновь заявила, что готова экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукцию, если Запад снимет санкции, введённые из-за войны в Украине; а также содействовать транзиту украинских грузов в координации с Турцией.

Кроме того, президенты обсудили безопасность территорий на севере Сирии, откуда, по словам Эрдогана, продолжаются атаки на Турцию.

  • Телефонные переговоры с Владимиром Путиным Реджеп Эрдоган анонсировал накануне, 29 мая. По словам турецкого лидера, в беседе предлагали принять участие также президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров заявил, что украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров, если на него согласится Путин. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил лишь двусторонние переговоры Путина и Эрдогана.
  • В марте 2022 года в Турции прошла встреча представителей России и Украины. В середине мая стороны заявили о приостановке переговорного процесса. Зеленский считает встречи на уровне делегаций неэффективными и выступает за прямые переговоры с президентом России.

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