Чехия и Польша направляют армии Украины дополнительную помощь

Чехия и Польша направляют дополнительные вооружения Украине, власти которой пытаются сдержать российское наступление на востоке.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила 29 мая в телеэфире, что Прага намеревается вскоре поставить Киеву вооружения на сумму от 26 миллионов долларов до 30 миллионов. "Крайне важно, чтобы помощь поступала постоянно", - сказала министр, добавив, что с начала войны в конце февраля Чехия направила Украине военных грузов на сумму более 150 миллионов долларов.

Чешские СМИ передали, что в числе дальнейших поставок будут танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, самоходные пушки-гаубицы и, возможно, боевые вертолёты советского производства.

Польша передаёт Украине 18 бронированных самоходных артиллерийских установок Krab калибра 155 мм, сообщило в воскресенье Польское радио, сославшись на свои источники в Минобороны. Эти установки польского производства могут делать до шести выстрелов в минуту на расстояние до 40 км. Отмечается, что Варшава обучила работе на них около ста украинских артиллеристов.

Содействие армии Украины в связи с российским вторжением оказывают многие западные страны во главе с США и Великобританий.

Одновременно 29 мая стало известно, что правительство Германии предоставит Украине грантовую помощь в размере 1 миллиардо евро. Об этом по итогам переговоров с украинским министром финансов Сергеем Марченко сообщила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдхузен.

Германия и ранее после начала вторжения оказывала Украине финансовую поддержку. В то же время в адрес Берлина раздаются упреки в нежелании активно помогать Киеву в военно-технической области.

"С 30 марта по 26 мая в Украину пришли лишь две поставки оружия от федерального правительства [Германии]. Обе содержали лишь небольшие приборы. В середине мая Германия прислала 3000 противотанковых мин и еще 1600 специальных кумулятивных противотанковых мин", – отмечает украинское издание "Европейская правда". Обещанные поставки тяжелых вооружений так и не начинались.