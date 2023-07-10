Эрдоган связал вступление Швеции в НАТО с принятием Турции в ЕС

Президент Турции Реджеп Эрдоган связал вступление Швеции в НАТО с принятием Турции в Евросоюз. Заявление сделано в преддверие саммита Североатлантического союза, запланированного на 11-12 июля в Вильнюсе, его цитирует агентство "Анадолу".

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, отказавшись от столетнего внеблокового статуса. Одобрить заявку должны все 31 участник союза. Сейчас это не сделали только Турция и Венгрия.

Турция требовала от Швеции выдачи укрывающихся в стране оппозиционеров и членов курдского движения, которых Анкара объявила террористами. Кроме того, турецкие власти требовали снятия запрета на поставки в страну оружия со стороны стран Запада.

Выступая перед поездкой на саммит в Вильнюсе, Эрдоган заявил, что Анкара не отказывается от своих требований. Кроме того, заявил он, Европейский союз должен открыть Турции дорогу для вступления прежде чем турецкий парламент одобрит шведскую заявку.

Турция — кандидат на вступление в Евросоюз с 1999 года. Переговоры о вступлении идут с 1987 года. С 2016 года процесс фактически заморожен.

Анкару критикуют в Европе за нарушение прав человека, отсутствие верховенства права и слабую экономику. В 2018 году Европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан заявил, что членство Турции в союзе в обозримом будущем нереально.