ЕС готовит меры против властей Венгрии за дискриминацию ЛГБТ 

Евросоюз примет меры против правительства Виктора Орбана в ответ на планы по ограничению прав ЛГБТ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обвинив Будапешт в нарушении фундаментальных ценностей ЕС, передает Reuters.

Реакция Брюсселя последовала после того, как на прошлой неделе венгерский парламент вопреки критике со стороны правозащитников принял законопроект, запрещающий распространять в школах материалы, которые, как считается, пропагандируют гомосексуальность и изменение пола. Как ожидается, в скором времени документ будет подписан президентом страны – бывшим депутатом от правящей партии "Фидес".

"Венгерский законопроект – это позор", – заявила журналистам Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув, что Евросоюз не пойдет на компромисс в отношении таких принципов, как человеческое достоинство, равенство и уважение прав человека. По ее словам, Еврокомиссия готовит для Будапешта специальное письмо, содержащее "юридическую озабоченность". Осуждение в адрес Венгрии прозвучало со стороны Германии, Нидерландов, Швеции, Франции, Ирландии и других европейских стран.

Премьер Орбан отверг замечания фон дер Ляйен, назвав их "постыдными", а сам законопроект – способом защитить права детей и их родителей.

Reuters связывает напор со стороны Орбана с выборами 2022 года: теперь, по данным агентства, он намерен проявить себя как особенно яростного поборника традиционных христианских ценностей, чтобы укрепить электоральную базу.

Власти ЕС давно обвиняют правоконсервативные силы Венгрии в подрыве ценностей ЕС и в настоящее время проводят официальное судебное расследование в отношении правительства Орбана. По словам его критиков, за десятилетие пребывания у власти он использовал государственные деньги, в том числе фонды ЕС, для формирования вокруг себя лояльной бизнес-элиты, ограничивая при этом независимость СМИ, неправительственных организаций и университетов.

Сам Орбан, имеющий значительное парламентское большинство, отрицает обвинения в подрыве венгерской демократии.