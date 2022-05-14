ЕС и США осудили Израиль за действия на похоронах журналистки "Аль-Джазиры"

Евросоюз и США осудили Израиль после того, как израильские полицейские применили силу по отношению к участникам похорон палестинской журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле.

Похороны проходили в пятницу, 13 мая, в Восточном Иерусалиме. В процессии участвовали сотни палестинцев. Как пишет The Washington Post, полицейские не разрешили участникам пронести гроб на руках, вместо установки его на катафалк.

Началась потасовка. Полиция применили против участников похорон дубинки и светошумовые гранаты. Израильская сторона утверждает, что некоторые палестинцы начали первыми кидать в полицейских камни.

Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель осудил "непропорциональное применение силы". Действия израильтян он назвал неуважительными.

Белый дом выразил обеспокоенность из-за полученной информации и заявил о необходимости проведения открытого расследования убийства журналистки.

СМИ также пишут, что некоторые должностные лица США по неофициальным каналам выразили Израилю протест, но официального подтверждения этим сообщениям нет.

Известная палестинская журналистка Ширин Абу Акле была застрелена в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Съёмочная группа "Аль-Джазиры" снимала в Дженине операцию израильской армии. Журналисты утверждают, что они были в жилетах и касках с опознавательными знаками прессы, но солдаты якобы стали стрелять.

"Аль-Джазира" призвала международное сообщество привлечь израильских военных к ответственности за их "преднамеренное убийство" сотрудницы телеканала.

Армия обороны Израиля категорически отрицает, что её войска преднамеренно преследовали журналистов. Военные заявили, что они открыли огонь в ответ на "массированный обстрел" во время операции в Дженине.

По словам премьер-министра Израиля Нафтали Беннетта, существует значительная вероятность того, что причиной смерти журналистки стали вооруженные палестинцы, которые открыли огонь. Израильские власти также заявили, что предложили Палестинской администрации провести совместное расследование, но палестинцы от этого отказались.

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