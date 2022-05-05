Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о холокосте

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме. Об этом сообщает канцелярия Беннета.
На сайте Кремля об извинениях со стороны российского президента информации нет. Там говорится, что Путин поздравил Беннета с Днем независимости Израиля и обсудил с ним войну в Украине, в частности – эвакуацию людей с мариупольского завода "Азовсталь".
Кремль также сообщает, что лидеры двух стран обсудили приближающийся день победы - 9 мая. Президент России "напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия".
- 1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с фюрером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Он предположил, что у Гитлера, под руководством которого были уничтожены 6 миллионов евреев, была "еврейская кровь". "Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи", – заявил Лавров. Слова российского министра вызвали возмущение руководства Израиля. Власти страны обвинили Лаврова во лжи и расизме и вызвали российского посла Анатолия Викторова для дачи разъяснений.
- 3 мая МИД России опубликовал статью "Об антисемитизме", обвинив Израиль в поддержке "неонацистского режима в Киеве". На следующий день официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что израильские наемники воюют в Украине "плечом к плечу с боевиками "Азова".
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