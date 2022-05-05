Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о холокосте

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме. Об этом сообщает канцелярия Беннета.

На сайте Кремля об извинениях со стороны российского президента информации нет. Там говорится, что Путин поздравил Беннета с Днем независимости Израиля и обсудил с ним войну в Украине, в частности – эвакуацию людей с мариупольского завода "Азовсталь".

Кремль также сообщает, что лидеры двух стран обсудили приближающийся день победы - 9 мая. Президент России "напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия".