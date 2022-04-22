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На Храмовой горе в Иерусалиме вновь случились беспорядки

Беспорядки на Храмовой горе, Иерусалим, Израиль, 22 апреля 2022 года

В Иерусалиме на Храмовой горе у мечети Аль-Акса утром в пятницу, 22 апреля, произошли беспорядки.

После утренней молитвы сотни радикально настроенных мусульман начали бросать камни и петарды в полицейских. Они для разгона протестующих применили светошумовые гранаты. Несколько человек пострадало, включая сотрудницу израильской полиции.

Беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме происходят в этом году в течение всего священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году он длится с 1 апреля по 1 мая. По пятницам столкновения оказывают наиболее ожесточёнными.

По данным полиции, мусульмане начали прибывать на пятничную молитву 22 апреля ещё затемно. Некоторые из них везли с собой камни. Радикальных арабов осудили другие верующие. Из-за всплеска терактов с участием исламистов на территории Иудеи и Самарии с 21 по 23 апреля введён режим закрытых территорий, но в пятницу тысячам палестинцев разрешили вход на Храмовую гору для совершения традиционной массовой молитвы. Для иудеев Храмовая гора закрыта до начала мая.

  • Порядок на Храмовой горе регламентируется Иерусалимским исламским советом. Любые еврейские ритуалы на территории комплекса запрещены.
  • Старый город – часть Восточного Иерусалима, аннексированного Израилем после победы в Шестидневной войне 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей. Палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их будущего государства, и обвиняют Израиль в оккупации своих земель. ООН и значительная часть международного сообщества не признают израильского суверенитета над восточной частью Иерусалима.

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