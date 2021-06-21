ЕС может ввести экономические санкции против Беларуси уже на этой неделе

Европейский Союз может ввести экономические санкции против Беларуси - в связи с грубыми нарушениями прав человека властями этой страны - уже на этой неделе. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник перед началом встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.

Министры, как ожидается, одобрят расширение персональных санкций против Минска. В новый, четвёртый по счёту санкционный пакет, войдут 86 физических и юридических лиц, в том числе причастные к вынужденной посадке самолёта Ryanair в Минске 23 мая, которую в ЕС считают актом воздушного пиратства.

Секторальные же экономические санкции, по словам Борреля, рассмотрят главы государств ЕС на своём саммите 24-25 июня. Санкции затронут экспорт из Беларуси в Евросоюз. О том, какие именно отрасли под них попадут, Боррель говорить не стал.

Ранее со ссылкой на источники корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа сообщал, что, по всей вероятности, под санкции попадёт экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений, а также банковский сектор. Это подтвердил и глава германской дипломатии Хайко Маас. По его словам, также необходимо "лишить Минск возможности привлекать средства внутри ЕС с помощью выпуска государственных облигаций". Масс считает, что действующих санкций, введённых ЕС после жестокого подавления протестов белорусской оппозиции летом и осенью прошлого года, уже недостаточно.

Ужесточить санкции против режима Александра Лукашенко долгое время призывает белорусская оппозиция. Эти призывы усилились после ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича, ради которого, как утверждают противники Лукашенко, и посадили самолёт Ryanair.