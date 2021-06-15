Неизвестные люди с видеокамерами пытались добиться от пилотов посаженного в Минске самолёта Ryanair слов о том, что они добровольно приняли решение о посадке. Об этом сообщил генеральный директор авиаперевозчика Майл О’Лири, его слова приводит газета Irish Independent.

По его словам, это произошло сразу после принудительной посадки. В самолёт вошли несколько человек, кто они – до сих пор неизвестно. Пилоты отказались говорить то, что от них требовалось.

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После того как пассажиры и экипаж были эвакуированы в аэропорт, первый пилот остался в кабине, откуда выходил только под вооружённым конвоем, сообщил О’Лири. Он назвал это "очень угрожающим и враждебным поведением".

Как утверждает О'Лири, ещё до приземления экипаж неоднократно запрашивал связать его с центром управления авиакомпании в Варшаве, но белорусский диспетчер сказал, что они не отвечали на звонок. Топ-менеджер заявил, что это не соответствовало действительности. Весь инцидент он назвал "преднамеренным нарушением всех существующих правил международной авиации".

Самолёт Ryanair, летевший из Греции в Литву над белорусской территорией, был посажен в Минске после того, как экипаж получил от белорусского диспетчера сообщение о запланированном на борту теракте. После посадки были задержаны летевшие рейсом белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.