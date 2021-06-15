Неизвестные люди с видеокамерами пытались добиться от пилотов посаженного в Минске самолёта Ryanair слов о том, что они добровольно приняли решение о посадке. Об этом сообщил генеральный директор авиаперевозчика Майл О’Лири, его слова приводит газета Irish Independent.
По его словам, это произошло сразу после принудительной посадки. В самолёт вошли несколько человек, кто они – до сих пор неизвестно. Пилоты отказались говорить то, что от них требовалось.
После того как пассажиры и экипаж были эвакуированы в аэропорт, первый пилот остался в кабине, откуда выходил только под вооружённым конвоем, сообщил О’Лири. Он назвал это "очень угрожающим и враждебным поведением".
Как утверждает О'Лири, ещё до приземления экипаж неоднократно запрашивал связать его с центром управления авиакомпании в Варшаве, но белорусский диспетчер сказал, что они не отвечали на звонок. Топ-менеджер заявил, что это не соответствовало действительности. Весь инцидент он назвал "преднамеренным нарушением всех существующих правил международной авиации".
Самолёт Ryanair, летевший из Греции в Литву над белорусской территорией, был посажен в Минске после того, как экипаж получил от белорусского диспетчера сообщение о запланированном на борту теракте. После посадки были задержаны летевшие рейсом белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.
- Белорусские власти утверждают, что сообщение о бомбе действительно было ими получено, а о Протасевиче и Сапеге они заранее не знали. Эти утверждения не подтверждаются независимыми источниками. Страны Евросоюза расценили инцидент как захват самолёта властями.
- Кроме Протасевича и Сапеги на борт самолёта после принудительной посадки не вернулись три пассажира. Белорусское телевидение показало сюжеты, в которых утверждалось, что пассажиры просто выбрали другой способ добраться до нужных им мест. О'Лири утверждает, что, по информации спецслужб, эти люди могли быть сотрудниками КГБ.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.