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Евросоюз не будет запрещать России покупать старые танкеры

Страны Евросоюза не согласовали запрет на покупку российским нефтяным компаниям устаревших танкеров для перевозки нефти. Как сообщает агентство Reuters, эту меру Еврокомиссия предлагала включить в 12-й пакет санкций против Москвы за вторжение в Украину. Новые санкции должны быть объявлены уже на этой неделе.

Еврокомиссия предлагала запретить сделки с танкерами, чтобы усилить контроль за российским нефтяным бизнесом. Использование Россией устаревших танкеров позволяет Москве вывозить нефть, избегая контрольных механизмов и, таким образом, нарушая ценовой потолок.

Средиземноморские страны, в которых базируются крупные морские транспортные компании, выразили опасения, что санкции подорвут их конкурентоспособность. После обсуждения этого вопроса, было достигнуто компромиссное решение: компаниям, которые решили продать России старый танкер, придётся отчитываться в надзорные органы о таких сделках.

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении российского режима может затронуть экспорт сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования программного обеспечения. Кроме того, будет введено эмбарго на российские алмазы.

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