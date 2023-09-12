Немецкий политик призвал ЕС отменить запрет россиянам на ввоз личных вещей

Депутат Европарламента от немецкой партии "Зелёных" Сергей Лагодинский призвал пересмотреть разъяснения Еврокомиссии, касающиеся запрета на ввоз в ЕС личных вещей граждан России.

В письме на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Лагодинский высказал мнение, что новые разъяснения, которые четко и недвусмысленно запрещают ввоз личных вещей и транспортных средств гражданами России в ЕС, "юридически и политически ошибочны", а их интерпретация "абсолютно бесполезна с точки зрения прекращения российской агрессии".

Как поясняет Лагодинский, под запрет должны попадать только те товары, которые могут принести значительные доходы России для продолжения войны — это не касается личных вещей, которые по определению были куплены до выезда из страны и незначительны с точки зрения возможного дохода.

"Эти толкования ограничительных мер дискредитируют институт эмбарго как законный инструмент нашей политики и нас как продуманную правовую систему", — написал депутат Европарламента главе Еврокомиссии.

После широкомасштабного российского вторжения в Украину ЕС ввёл в отношении России 11 пакетов санкций. В Евросоюзе подчёркивают, что основная цель санкций – ограничить возможность российских властей получать доходы и финансировать войну.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, согласно которой въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях может расцениваться как запрещённый импорт. Ранее сообщалось о нескольких случаях ареста таких автомобилей на таможне в Германии .