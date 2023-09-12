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Немецкий политик призвал ЕС отменить запрет россиянам на ввоз личных вещей

Депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский

Депутат Европарламента от немецкой партии "Зелёных" Сергей Лагодинский призвал пересмотреть разъяснения Еврокомиссии, касающиеся запрета на ввоз в ЕС личных вещей граждан России.

В письме на имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Лагодинский высказал мнение, что новые разъяснения, которые четко и недвусмысленно запрещают ввоз личных вещей и транспортных средств гражданами России в ЕС, "юридически и политически ошибочны", а их интерпретация "абсолютно бесполезна с точки зрения прекращения российской агрессии".

Как поясняет Лагодинский, под запрет должны попадать только те товары, которые могут принести значительные доходы России для продолжения войны — это не касается личных вещей, которые по определению были куплены до выезда из страны и незначительны с точки зрения возможного дохода.

"Эти толкования ограничительных мер дискредитируют институт эмбарго как законный инструмент нашей политики и нас как продуманную правовую систему", — написал депутат Европарламента главе Еврокомиссии.

После широкомасштабного российского вторжения в Украину ЕС ввёл в отношении России 11 пакетов санкций. В Евросоюзе подчёркивают, что основная цель санкций – ограничить возможность российских властей получать доходы и финансировать войну.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, согласно которой въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях может расцениваться как запрещённый импорт. Ранее сообщалось о нескольких случаях ареста таких автомобилей на таможне в Германии .

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