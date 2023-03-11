ЕС может попросить третьи страны усилить контроль за экспортом из-за РФ

Евросоюз попросит третьи страны усилить экспортный контроль за высокими технологиями и другими товарами, которые может использовать Россия для военного производства и применения в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что просьба прежде всего затронет страны, где наблюдается рост импорта из ЕС. Брюссель попросит расширить сбор информации о торговых потоках, чтобы определить, попадают ли подсанкционные технологии и товары на российский рынок.

Экспорт передовых полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС и стран "Группы семи" в Россию значительно сократился после введения санкций. При этом поставки в такие страны как Турция, Арабские Эмираты, Казахстан и другие страны Центральной Азии, резко выросли. В свою очередь, резко вырос экспорт из этих стран в Россию, отмечает Bloomberg.

ЕС и его союзники в настоящее время всё больше внимания уделяют предотвращению обхода санкций. США также усиливают давление на Турцию и ОАЭ для ограничения торговых потоков с Россией. Турция приостановила транзит подпадающих под санкции товаров в Россию, но сохраняются опасения, что продукция, проданная на турецкий рынок, в итоге может быть реэкспортирована, сказал один из источников агентства.

25 февраля Европейский союз одобрил новые санкции против России за её нападение на Украину. Десятый по счёту санкционный пакет предусматривает сокращение экспорта промышленных товаров на 11 миллиардов евро. ЕС объявил, в Россию больше не поставляются никакие технологии, которые могут быть использованы в военных целях.

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