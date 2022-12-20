Российские и белорусские лесные материалы, попавшие под санкции Евросоюза, продолжают поставляться на рынки ЕС. Их продают под видом казахстанского и киргизского леса. Об этом говорится в расследовании Белорусского расследовательского центра, литовского издания Siena и организации журналистов-расследователей OCCRP.

Москва и Минск были основными поставщиками лесной продукции для ЕС. Евросоюз рассчитывал сократить доходы режимов Владимира Путина и Александра Лукашенко на миллиарды евро, запретив покупать у них лесоматериалы. Но после запрета на импорт в страны ЕС резко выросли поставки из Центральной Азии.

Казахская и киргизская территории почти не покрыты лесами, обе страны практически не производят древесину. Но по документам импорт дерева в ЕС из этих двух стран за полгода вырос в 66,6 раза по сравнению со всем предыдущим годом. Большая часть ввозится через Латвию, Литву, Польшу, Германию и Данию.

Заместитель литовского Таможенного департамента Вигантас Пойгозинас рассказал журналистам, что маркировка продукции центральноазиатского леса сначала была российской или белорусской. Затем товары стали маскировать лучше. “Мы должны доказывать очевидное, но очевидное непросто доказать,” — говорит чиновник.

Под видом потенциальных продавцов леса журналисты обнаружили несколько компаний, обещавших изготовить фальшивую документацию на белорусский лес. Позднее они отрицали, что говорят об обходе санкций.