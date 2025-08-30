ЕС: Россия не получит замороженные активы без репараций Украине

Россия не получит назад свои замороженные активы, если не выплатит репарации Украине. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас.

"Мы не можем себе представить, что при наличии соглашения о прекращении огня или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатит репарации Украине", — передает слова Каллас агентство Reuters.

В субботу министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече в Копенгагене намерены обсудить замороженные в странах Евросоюза российские активы.

В Европе и странах "Группы семи" заморожены российские активы на сумму примерно 210–220 миллиардов евро, большая часть которых — государственные резервы, размещённые преимущественно на бельгийской платформе Euroclear.

Крупные суммы также заблокированы во Франции — 19 миллиардов евро. Германия заморозила порядка 210 миллионов евро из суверенных средств. Помимо резервов Центробанка России, под санкции попали и частные средства российских бизнесменов и компаний — их объём составляет около 24 миллиардов евро.

Доходы от управления этими активами ЕС частично передаёт Украине. За первое полугодие 2025 года Киев получил больше 10 миллиардов евро из доходов по этим средствам.

