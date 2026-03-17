ЕС: россиянам с ВНЖ, ПМЖ и визой D не должны блокировать счета

Еврокомиссия опубликовала официальные рекомендации по применению банковских санкций в отношении граждан России. На обновленный документ обратил внимание проект "Ковчег". Ранее он направил в комиссию обращение с просьбой разъяснить применение нормы, на которую ссылались ряд европейских платежных сервисов, заблокировавших счета россиян и белорусов.

Согласно документу, санкции не должны распространяться на россиян, которые имеют временный (ВНЖ), постоянный (ПМЖ) вид на жительство или гражданство Евросоюза, а также на обладателей долгосрочных виз типа D. Под эту категорию подпадают рабочие, учебные, гуманитарные визы, а также визы для воссоединения семьи.

Для освобождения от санкционных ограничений обладателям виз D необходимо пройти регистрацию по месту жительства в стране пребывания. Этого будет достаточно для получения статуса резидента, говорится в пояснениях Еврокомиссии.

Европейские банки и платёжные сервисы должны приостанавливать оказание услуг гражданину России, если у них есть информация о том, что он перестал быть резидентом ЕС, Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Швейцарии. Но это не означает немедленное закрытие банковского счёта.

Ограничения также не должны распространяться на компании, которые зарегистрированы не в России, но управляются или контролируются россиянами – только если они не используются для обхода санкций.

В конце 2025 года россияне, проживающие в Европе, сообщили, что сервис Revolut начал требовать от них подтверждение действующего вида на жительство в ЕС. После этого часть пользователей получила уведомления о заморозке аккаунтов, а также предупреждения о расторжении договоров до конца года. В банке ссылались на 19-й пакет санкций ЕС против России.